طموح وعزيمة ولاد الأصول.. مصطفى حول عربيته لمشروع مشروبات في الشارع والسبب مفاجأة

بشتغل عشان احقق حلمي ومشروعي يكبر.. بهذة الكلمات روي الشاب مصطفي صابر 18 سنة قصة كفاحة في تحقيق حلمة وتجربتة الاولي في سوق العمل الخاص عن تطريق تحويل سيارتة الملاكي لمشروع مشروبات في الشارع.

قال مصطفي في تصريحات خاصة لصدي البلد : قررت اني اشتغل واكافح عشان اقدر اوفر مصاريفي الشخصية واقدر اساعد أسرتي واخليهم شايفين اني قدرت انجح في مجال عمل خاص بي .

وتابع مصطفي : فكرت في مشاريع كتير بعد تجاربي في الشغل في اكتر من مجال ولقيت أن أفضل مشروع هو اني اعمل عربية مشروبات في الشارع وقتها مكنش عندي اي إمكانية ازاي انفذ مشروعي ولكن كان عندي امل اني هقدر احققه وانفذة بسرعة.

واضاف مصطفي : لقيت افضل حل اني اخاطر بعربيتي واحولها لعربية مشروبات ساخنة في الشارع اقدر اقدم فيها مشاريب جودتها عالية واكسب منها ثقة الناس في الشارع وفعلا بدأت اعمل كدة ونجحت في دة بعد اول 3 شهور من بداية مشروعي الخاص .