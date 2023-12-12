برلماني: مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية صفعة على وجه أعداء الوطن

أكد النائب أشرف ممدوح عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ بكفر الشيخ، أن الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين على لجان الانتخابات بكثافة رداً للجميل في مشهد راقٍ يعبر عن حب الوطن.

وأشاد النائب أشرف عبد الونيس، بوعي الشعب المصري العظيم وتماسكه وتلبيته نداء الوطن وهذا ظهر جلياً أمام لجان الانتخابات، مؤكداً أن خروج المصريين بكثافة صفعة قوية على وجه أعداء الوطن.

وكان النائب أشرف عبد الونيس، قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بمسقط رأسه بقرية البخانيس بمركز كفر الشيخ، وسط حشد كبير من أنصاره ومؤيديه.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية في محافظة كفر الشيخ تجرى في 14 لجنة عامة تضم 524 لجنة فرعية منها 5 لجان للوافدين.

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