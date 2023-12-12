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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

مكالمة بين نتنياهو
مكالمة بين نتنياهو وبوتين بشأن حرب غzة

تفاصيل مكالمة نتنياهو وبوتين بشأن حرب غزة .. حيث أكدت الحكومة الإسرائيلية حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليعبر عن رفضه للتصريحات الروسية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، في مكالمة ساخنة استمرت 50 دقيقة.

تفاصيل مكالمة نتنياهو وبوتين

عبر نتنياهو في المحادثة مع بوتين، عن رفضه الشديد "للتعاون الخطير" بين روسيا وإيران، وفقا لبيان صادر من مكتبه. 

وقال نتنياهو لبوتين إن أي دولة كانت سترد مثل إسرائيل على مثل هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

للمزيد حول تفاصيل مكالمة نتنياهو وبوتين بشأن حرب غزة وماذا قال نتنياهو لبوتين خلال المكالمة العاصفة التي استمرت 50 دقيقة شاهد الفيديوجراف التالي:

غزة نتنياهو وبوتين مكالمة نتنياهو وبوتين بوتين نتنياهو

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