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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال في لجان حى الأربعين بالسويس ومسيرة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

صدى البلد

شهدت لجان حى الاربعين بالسويس توافدا كبيرا من المواطنين من أجل الادلاء بأصواتهم، فى اليوم الثالث والأخير الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ، وسط إجراءات تأمين من قبل رجال الشرطة .

وحرص جميع المواطنين الذين لم يدلوا باصواتهم على الذهاب الى اللجان فى اليوم الاخير لاختيار رئيسهم.

فيما نظم عدد من الأحزاب والتحالفات المختلفة مسيرات لدعم المواطنين  وحثهم على المشاركة والانتخاب فى الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤ وممارسة حقهم الدستورى.

وقال جمال حمدى الجميل، إن اهالى حى الأربعين سطروا التاريخ من جديد بنزولهم بتلك الاعداد أمام اللجان الانتخابية خلال اليومين الماضيين وفي اليوم الاخير، مؤكدا ان المشاركة واجب وطني على كل مصري .

وتضم محافظة السويس لجنة عامة واحدة للانتخابات، وتشمل 49 مركز انتخابي بينها 44 مدرسة و5 أماكن أخرى، تحتوي المراكز الانتخابية على 61 لجنة فرعية، من بينها 6 لجان للمغتربين موزعة على الأحياء، وذلك نظرا لعدد الوافدين الذين يعملون في مصانع وشركات السويس وموانئها والمناطق الصناعية والهيئات الاقتصادية.

ويبلغ عدد الناخبين في السويس 484502 ناخبا لهم حق التصويت، ويضم حي السويس 6 مراكز انتخابية، تشمل 7 لجان فرعية تضم 68245 ناخبا، وفي حي الأربعين 15 مقر مركز انتخابي تشمل 22 لجنة فرعية وتضم 186762 ناخبا، وفي حي الجناين 9 مراكز انتخابية تشمل 10 لجان فرعية وتضم 78389 ناخبا، وفي حي فيصل 13 مركز انتخابي تشمل 15 لجنة فرعية وتضم 129463 ناخبا، وفي حي عتاقة 6 مراكز انتخابية تشمل 7 لجان فرعية، وتضم 21643 ناخبا.

و لجان المغتربين عددها 6 لجان هي، مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات بمنطقة العبور بحي الأربعين، ومدرسة عيون موسى للتعليم الأساسي بحي بمنطقة عيون موسى التابعة لحي الجناين، ومدرسة المستقبل الابتدائية بمنطقة المستقبل خلف شارع سور جامعة السويس، بالإضافة إلى 3 مدارس أخرى بحي عتاقة وهي المدرسة الإعدادية بمنطقة الأدبية بجوار محاجر هيئة قناة السويس، ولجنة أخرى بشاطئ أنابيب البترول بطريق السويس –السخنة، ولجنة للمغتربين بميناء السخنة.

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