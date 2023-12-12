انقسام ووقف نشاط.. إعلان صادم من الاتحاد الأوروبي بشأن قطاع غزة

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن هيئات الأمم المتحدة قد توقف نشاطها في قطاع غزة بسبب انعدام الأمن.

وأضاف بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يتوقع انقسام الدول الأوروبية خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، إن كل القطاعات الإنسانية في القطاع ستنهار إذا استمرت الظروف الحالية.

وأوضح المتحدث باسم الصليب الأحمر، أن “ما يشهده شمال قطاع غزة الآن أسوأ بكثير من الوضع قبل الهدنة”.

وأضاف: “نعمل على توفير كل ما يمكن إدخاله من مساعدات إنسانية وإرساله للمستشفيات”.