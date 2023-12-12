نتنياهو: إسرائيل لن تسمح أن تكون غزة بعد الحرب "فتحستان”

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تسمح أن تكون غزة بعد الحرب "فتحستان”.

وأضاف نتنياهو، أن “إسرائيل لن تسمح بأن تدار غزة بعد الحرب من قبل من يدعم حماس وفتح أو يمولهما”.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قال اليوم الثلاثاء، إن هناك خلافات مع الأمريكيين بشأن ما بعد حماس في قطاع غزة ونأمل أن نتوصل إلى توافق مع واشنطن.

وأضاف نتنياهو، “أقدر دعم الولايات المتحدة لهدفنا المتمثل في القضاء على حماس واستعادة الرهائن”.

وأوضح أن “إسرائيل لن ترتكب خطأ اتفاق أوسلو مجددًا”.

وأكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن “أمريكا تدعم تماما العملية البرية الإسرائيلية في غزة وتتصدى للضغوط الغربية لوقف الحرب”.