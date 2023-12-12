عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح أن تكون غزة بعد الحرب "فتحستان”

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تسمح أن تكون غزة بعد الحرب "فتحستان”.

وأضاف نتنياهو، أن “إسرائيل لن تسمح بأن تدار غزة بعد الحرب من قبل من يدعم حماس وفتح أو يمولهما”.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قال اليوم الثلاثاء، إن هناك خلافات مع الأمريكيين بشأن ما بعد حماس في قطاع غزة ونأمل أن نتوصل إلى توافق مع واشنطن.

 وأضاف نتنياهو، “أقدر دعم الولايات المتحدة لهدفنا المتمثل في القضاء على حماس واستعادة الرهائن”.

وأوضح أن “إسرائيل لن ترتكب خطأ اتفاق أوسلو مجددًا”.

الوضع سيئ.. الصليب الأحمر يحذر من انهيار جميع القطاعات الإنسانية في غزة

مصر واستراليا يستعرضان آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وأكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن “أمريكا تدعم تماما العملية البرية الإسرائيلية في غزة وتتصدى للضغوط الغربية لوقف الحرب”.

إسرائيل نتنياهو غزة الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

موضوعات متعلقة

الوضع سيئ.. الصليب الأحمر يحذر من انهيار جميع القطاعات الإنسانية في غزة

إيران: إسرائيل وأمريكا لن تتمكنا من القضاء على حماس أو تحرير الرهائن

بسبب وضع غزة بعد الحرب.. نتنياهو يكشف عن وجود خلافات مع أمريكا

مصر واستراليا يستعرضان آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة

نيويورك تايمز: أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة تناقض نفسها

حماس تدعو السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي

فايننشال تايمز: أمريكا تتوقع تغيير إسرائيل تكتيكاتها بـ غزة في يناير

روسيا تكشف أسباب زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

15 لجنة للوافدين.. الهيئة الوطنية: إقبال غير مسبوق للناخبين في شرم الشيخ

بقذائف التاندوم.. سرايا القدس تعلن تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

انقسام ووقف نشاط.. إعلان صادم من الاتحاد الأوروبي بشأن قطاع غزة

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

الأطفال يتوافدون مع أمهاتهم على صناديق الاقتراع بالشروق.. وأعضاء اللجنة يحتفون بهم

لليوم الثالث على التوالي.. إقبال كثيف بلجان المغتربين بمدينة العبور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. اعرف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

مايا مرسي تتابع من غرفة عمليات المجلس مشاركة المرأة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

كيف تعلم أن طفلك مصاب باضطراب طيف التوحد؟.. اعراض واضحة

فيديو

حماس تنتصر.. إسرائيل تستغيث بـ مصر من أجل الأسرى وهدنة إنسانية/ فيديوجراف

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البصل

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

تحذير عاجل وهام من الأرصاد| أمطار رعدية وظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ