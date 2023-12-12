الوضع سيئ.. الصليب الأحمر يحذر من انهيار جميع القطاعات الإنسانية في غزة

قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن كل القطاعات الإنسانية في القطاع ستنهار إذا استمرت الظروف الحالية.

وأوضح المتحدث باسم الصليب الأحمر، أن “ما يشهده شمال قطاع غزة الآن أسوأ بكثير من الوضع قبل الهدنة”.

وأضاف: “نعمل على توفير كل ما يمكن إدخاله من مساعدات إنسانية وإرساله للمستشفيات”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة تتعارض في بعض الأحيان مع نفسها، ولا يستطيع جميع سكان القطاع الوصول إليها.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أنه "بالنسبة للعديد من سكان غزة الذين ليس لديهم هواتف محمولة موثوقة أو إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فمن الصعب الحصول على معلومات دقيقة للتعامل مع أوامر الإخلاء الإسرائيلية".

وأضافت أن “نص الأوامر يشير في بعض الأحيان إلى المناطق التي سيتم إخلاءها، والتي، مع ذلك، لم تظهر على الخرائط المقابلة، وبعض هذه المناطق كانت تقع في جزء آخر من الجيب”.