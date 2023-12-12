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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: إسرائيل وأمريكا لن تتمكنا من القضاء على حماس أو تحرير الرهائن

وزير الخارجية الايراني
وزير الخارجية الايراني

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وأمريكا لن تتمكنا من القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وأضاف عبداللهيان، في تصريحات له، أن “إسرائيل والولايات المتحدة لن تتمكنا من القضاء على حماس ولن يتم تحرير الرهائن بالحرب”.

وتابع قائلا: “الولايات المتحدة تدعم بصورة واضحة قتل النساء والأطفال في غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن أمريكا تتوقع أن تغير إسرائيل تكتيكاتها القتالية في قطاع غزة في شهر يناير المقبل، وأن تنتقل من هجوم بري واسع النطاق إلى عمليات محددة الأهداف.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن “واشنطن تتوقع أن يتم تقليص المرحلة الأكثر كثافة من حرب إسرائيل مع حماس في جنوب غزة وتصبح أكثر تركيزا في أوائل يناير”.

ولفتت إلي أن “الولايات المتحدة تتوقع في شهر يناير الانتقال من هجوم إسرائيلي واسع النطاق إلى غارات مستهدفة على كبار قادة حماس وأهداف ذات قيمة عالية أخرى”.

إسرائيل أمريكا حماس المقاومة الفلسطينية

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