قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يكشف استعدادات مصر لمواجهة الأزمات العالمية وتأثيرات إغلاق مضيق هرمز
2 جنيه خسارة .. تراجع قوي في أسعار الدولار بالبنوك
تذبذب الكهرباء داخل منزلك .. اعرف الأسباب والحلول
اعتذار رسمي .. غنام محمد ينهي أزمته مع حكم مباراة الجونة ومودرن سبورت
أحمد موسى : قفز أسعار البترول إذا استمر إغلاق مضيق هرمز أسبوعًا آخر
بعد حصار مضيق هرمز .. قرار أمريكي صادم بشأن النفط الإيراني
الإعلان عن منهج جديد لصناعة الغاز والبترول في مصر
بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
سلبها أعز ما تملك .. سقوط سائق في الاعتداء على فتاة بحدائق أكتوبر
غادر باكيًا .. تفاصيل إصابة الحكم مصطفى شهدي في مباراة مودرن والجونة
الأمن يكشف حقيقة لف سائق ميكروباص سيجارة حشيش بالركاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الحديوي: توجيهات الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة خطوة لحماية المجتمع

النائب علاء الحديوي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب علاء الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تمثل خطوة بالغة الأهمية تعكس إدراك القيادة السياسية لخطورة التحديات التي تواجه كيان الأسرة، وحرصه على معالجتها بشكل جذري ومستدام.


وأوضح الحديوي، في بيان له اليوم ، أن حديث الرئيس بأن مشروعات القوانين الخاصة بـ(الأسرة المسلمة، والأسرة المسيحية، وإنشاء صندوق دعم الأسرة) لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بعد فترة إعداد طويلة، شهدت دراسة متعمقة لمشكلات القوانين الحالية، والاستماع إلى آراء العلماء والمتخصصين، سوف تضمن الخروج بتشريعات متوازنة تعالج أوجه القصور وتواكب المتغيرات المجتمعية.

وأشار الحديوي إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في الحد من النزاعات الأسرية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل المجتمع، فضلًا عن ضمان حقوق جميع أفراد الأسرة، خاصة الأطفال، بما يحقق مصلحتهم الفضلى ويحافظ على تنشئة سليمة للأجيال القادمة.

وشدد النائب علاء الحديوي على أن حزب حماة الوطن يولي ملف الأحوال الشخصية أهمية قصوى، حيث عكفت الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، منذ بداية دور الانعقاد الحالي، على دراسة وإعداد عدد من مشروعات القوانين والمبادرات، التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقات الأسرية وفق أسس عصرية تراعي التطورات المجتمعية، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.

وأوضح الحديوي ، أن الحزب هدفه الخروج بقانون متوازن يحقق العدالة بين جميع الأطراف، ويحد من النزاعات الأسرية، ويصون حقوق المرأة والرجل على حد سواء، مع إيلاء اهتمام خاص بحقوق الأطفال وضمان بيئة آمنة ومستقرة لهم.

وجدد الحديوي، تأكيده على أهمية تحقيق توافق مجتمعي واسع حول هذه القوانين، من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الدينية والخبراء والمتخصصين، لضمان فاعلية التشريعات وقدرتها على تحقيق أهدافها المرجوة، وبحث سبل الوصول إلى حلول جذرية للمشكلات القائمة، وصياغة تشريعات تحقق التوازن المنشود وتحفظ استقرار الأسرة المصرية.


واختتم النائب علاء الحديوي بيانه بالتأكيد على دعم حزب حماة الوطن الكامل لكافة الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

النائب علاء الحديوي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد