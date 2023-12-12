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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هاني تمام: القرآن أمرنا بالإيجابية والتفاعل مع الوطن والمجتمع

القرآن الكريم
القرآن الكريم

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى على جملة من الأخلاق والقيم العظيمة، التى تساعد اتصال الانساب بربه وبالمجتمع وأمته، لافتا إلى أن الإنسان لا بد أن يكون فعالا ونافعا لغيره، وهذه أهم القيم الأخلاقية التى لا بد أن يتحلى. 

 

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، في تصريح له، أن القرآن الكريم فى أكثر من موضع بين منهج الإيجابية والتعاون فى المجتمع، وضرب أكثر من مثال للإنسان الإيجابي والإنسان السلبى الذى يعتبر عالة على المجتمع لا نفع ولا خير منه"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ".

 

وأوضح: "القرآن الكريم بين لنا وفرق بين الإنسان الإيجابي المجتهد النافع لنفسه وبلده وأمته، فالإنسان السلبي يكون حمل ثقيل لا يأتى بخير منه، حتى أضعف المخلوقات وهى النملة تحدث القرآن عن الإيجابية فى تصرفاتها، مع سيدنا سليمان وتحدثها لأهلها عن الخطر الذى كان يحيك بهم، وحذرتهم من جنود سليمان حتى لا يحطمونهم وهم لا يشعرون"، مستشهدا بقول الله تعالى: " حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ".

الفقه الأزهر الاخلاق

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