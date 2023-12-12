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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقل مواطن من ذوي الاحتياجات بالإسعاف للإدلاء بصوته في الانتخابات بالقليوبية ..صور

نقل الناخب
نقل الناخب

قامت محافظة القليوبية بالتنسيق مع إسعاف القليوبية لنقل المواطن عاطف محمود النازي (من ذوي الاحتياجات الخاصة) المقيم بالشارع الجديد بحي شرق شبرا الخيمة ليتمكن من الوصول إلى لجنة التصويت المسجل بها إسمه بمدرسة الشهيد حمدي سعيد بالخليفة المأمون بمحافظة القاهرة. 
وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغا بطلب المواطن للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وتم التنسيق مع إسعاف القليوبية.
وعلى الفور تحركت أقرب سيارة إسعاف للمواطن نظرا لحالته الصحية وتم نقله إلى اللجنة ليتمكن من الإدلاء بصوته خلال الانتخابات الرئاسية وإعادته مرة أخرى لمنزله بحي شرق شبرا الخيمة .

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القليوبية اسعاف ذوي الاحتياجات الخاصة شبرا الخيمة حي شرق شبرا الخيمة

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