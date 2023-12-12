عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حجازى وبنزيما يقودان اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

اتحاد جدة
اتحاد جدة

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب اتحاد جدة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة أوكلاند سيتي النيوزلندي، مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.

ويستضيف الاتحاد منافسه أوكلاند على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بجدة في الدور التمهيدي من البطولة التي تستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويسعى فريق النمور للتأهل إلى الدور الثاني من البطولة لملاقاة الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل.

ويخوض المصري أحمد حجازي مباراته الثانية مع الاتحاد هذا الموسم، بعد أن عاد من إصابة طويلة بالمشاركة ضد سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

ويقود كريم بنزيما هجوم الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراتي سباهان في دوري الأبطال وضمك في الدوري السعودي، فيما يعود أيضًا البرازيلي رومارينيو بعد فترة من الغياب.

في المقابل، يغيب عن العميد الثنائي الأجنبي عبدالرزاق حمدالله، ولويز فيليبي للإصابة.

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينيو، إيجو كورونادو، كريم بنزيما.
 

الأرجنتيني مارسيلو جاياردو اتحاد جدة أوكلاند سيتى النيوزلندى كأس العالم للأندية 2023 كأس العالم للاندية الاتحاد أوكلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

موضوعات متعلقة

ياسين بونو على رأس قائمة المرشحين لأحسن حارس مرمى في العالم

كأس العالم للأندية| شوقي ينهي الإجراءات الطبية لبعثة الأهلي مع مسئولي «فيفا»

شاهد| اللقطات الأولي لمران الاهلي في جدة استعدادا لـ كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية| مرتجي: لدينا إصرار على تقديم بطولة مميزة.. وشكر خاص للأشقاء في السعودية

كأس العالم للأندية| الأهلي يتسلم الزي الخاص بالبطولة

كأس العالم للأندية|الأهلي يتحرك لخوض مرانه الأول في جدة.. شاهد

مبابي يصدم ريال مدريد بشرط تعجيزي قبل الانتقال إلى صفوفه

قرعة سهلة لريال مدريد وبرشلونة في كأس املك إسبانيا

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف تفاصيل خطيرة عن العمليات البرية في غزة

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

روسيا تتوقع زيادة حجم التجارة مع مصر إلى 7 مليارات دولار

موعد وحكام مباراة بيراميدز وصن داونز

وزير الخارجية السعودي: الواقع المرير بغزة يؤثر على الأمن الدولي ومصداقية الأمم المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعد بتكتيك مفاجئ|تفاصيل خطة كولر.. وتغييرات في التشكيل بكأس العالم للأندية

أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثى تمساح تثير دهشة في أمريكا

أسباب إصابة بعض الأطفال باضطراب التوحد عن غيرهم.. وراثية وبيئية

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

فيديو

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

إقبال كثيف من أهالي مدينة نصر على لجان الانتخابات الرئاسية

سعادة كبيرة بين المواطنين.. الشباب يسيطر على المشهد في مدينة نصر

اعرف هتزيد كام؟.. رسميًا رفع الحد الأدنى للأجور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ