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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية: نشكر المواطنين على وعيهم السياسي وروحهم الوطنية بالانتخابات

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة

أشاد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة بحجم الإقبال الكبير الذي شهدته اللجان من قبل الناخبين، خلال اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 ، معربا عن شكره وتقديره لكافة المواطنين لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية.


جاء ذلك، وفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار توافد الناخبين بالإسماعيلية على اللجان الانتخابية بمختلف المراكز والمدن والأحياء قبل إغلاق صناديق الاقتراع.

وشهدت لجنة الوافدين بالمنطقة الحرة الاستثمارية بمدينة الإسماعيلية إقبالا كبيرا من الناخبين وكذلك العاملين بمختلف المؤسسات والشركات الخاصة والقطاع العام والمصالح الحكومية حيث قاموا بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في مسيرات كبيرة حاشدة، من خلال تجمع الآلاف من الموظفين الحكوميين وموظفي جامعة قناة السويس والأطباء والعاملين بمديرية الصحة بمنطقة الملاعب المفتوحة بالنادي الإسماعيلي للتوجه إلى صناديق الاقتراع بحي ثان بمدينة الإسماعيلية.


وأكد المحافظ أن الغرفة الرئيسية تتابع أولا بأول انتظام العملية الانتخابية بجميع المقار الانتخابية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، موضحا أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة يبلغ 184 مقرا انتخابيا ومن لهم الحق القانوني في التصويت 963 ألفا و273 ناخبا وعدد لجان الوافدين 10 لجان وعدد اللجان العامة 10 لجان.
 

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