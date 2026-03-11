أحمد عبد الجواد: رغم صعوبة الحروب.. مصر موحدة خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أن التحديات والحروب التي تشهدها المنطقة تمثل اختبارًا صعبًا للدول، إلا أن مصر تمتلك من المقومات ما يمكنها من عبور هذه المرحلة بثبات.



وأوضح عبد الجواد في مؤتمر حزب الجبهة الوطنية أن هناك ثقة كبيرة في قدرة القيادة السياسية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، على إدارة هذه التحديات بحكمة ورؤية واضحة، مشددًا على أن مصر اعتادت تجاوز الأزمات بفضل تماسك مؤسسات الدولة ووحدة شعبها.



وأشار إلى أن الأحزاب السياسية والقوى الوطنية تقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن الجميع يعمل بروح وطنية واحدة للحفاظ على استقرار البلاد ومواجهة أي تداعيات للأوضاع الإقليمية.



وأضاف أن الشعب المصري أثبت عبر تاريخه أنه نسيج واحد متماسك، يقف دائمًا خلف قيادته ومؤسساته الوطنية، وهو ما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع مختلف التحديات.



وشدد على أن وجود قيادة سياسية واعية ومدركة لحجم التحديات يمثل عنصر قوة أساسي لمصر في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات، مؤكدًا أن البلاد قادرة على تجاوز هذه المرحلة بثقة واستقرار.