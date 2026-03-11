قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 12 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة تضرب بعض المناطق غدا
إيران في مجلس الأمن: الاتهامات باطلة والهجوم الأمريكي الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي
ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا
الدفاع البحرينية: اعترضنا ودمرنا أكثر من 100 صاروخ و170 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
مراسل صدى البلد من بروكسل: مصر اتخذت نفس إجراءات أوروبا بشأن الأزمة العالمية
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 23 رمضان في الحرمين الشريفين
تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو
الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحمد عبد الجواد: رغم صعوبة الحروب.. مصر موحدة خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات

النائب أحمد عبد الجواد
النائب أحمد عبد الجواد

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أن التحديات والحروب التي تشهدها المنطقة تمثل اختبارًا صعبًا للدول، إلا أن مصر تمتلك من المقومات ما يمكنها من عبور هذه المرحلة بثبات.


وأوضح عبد الجواد في مؤتمر حزب الجبهة الوطنية أن هناك ثقة كبيرة في قدرة القيادة السياسية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، على إدارة هذه التحديات بحكمة ورؤية واضحة، مشددًا على أن مصر اعتادت تجاوز الأزمات بفضل تماسك مؤسسات الدولة ووحدة شعبها.


وأشار إلى أن الأحزاب السياسية والقوى الوطنية تقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن الجميع يعمل بروح وطنية واحدة للحفاظ على استقرار البلاد ومواجهة أي تداعيات للأوضاع الإقليمية.


وأضاف أن الشعب المصري أثبت عبر تاريخه أنه نسيج واحد متماسك، يقف دائمًا خلف قيادته ومؤسساته الوطنية، وهو ما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع مختلف التحديات.


وشدد على أن وجود قيادة سياسية واعية ومدركة لحجم التحديات يمثل عنصر قوة أساسي لمصر في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات، مؤكدًا أن البلاد قادرة على تجاوز هذه المرحلة بثقة واستقرار.

أحمد عبد الجواد حزب مستقبل وطن مؤتمر حزب الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

الغرفه التجاريه

دمياط تأمر.. مبادرة الدفع بسيارات محملة بمختلف السلع الغذائية الأساسية للمواطنين

جولة تفقدية لوكيل صحة الأقصر وختام أعمال القافلة الطبية بالكرنك

جولة تفقدية لوكيل صحة الأقصر وختام أعمال القافلة الطبية بالكرنك

وليد التمامى

الشيوخ يوافق على إحالة مقترح توصيل الغاز الطبيعي بدمياط إلى الحكومة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد