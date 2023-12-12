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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تخسر معركة قضائية لمكافحة الاحتكار ضد شركة Epic Games

جوجل تخسر معركة قضائية
جوجل تخسر معركة قضائية ضد شركة Epic Games

خسرت جوجل معركة قضائية طويلة رفعتها ضدها شركة Epic Games وذلك بدعوى مكافحة الاحتكار، حيث وجدت محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن جوجل أساءت استخدام سلطتها لتأمين أرباح بمليارات الدولارات من متجرها "Play Store". 

 

وزعمت الدعوى القضائية التي رفعتها Epic Games - المطورة للعبة “فورتنايت”-  أن جوجل أساءت استخدام سلطتها لفرض رسوم مفرطة، وحققت أرباحًا تشغيلية قدرها 12 مليار دولار على متجر Play Store الخاص بها في عام 2021 وحده. 

 

وسعت Epic Gamesإلى استخدام آلية فوترة بديلة على Play Store لتتجنب الرسوم التي تفرضها شركة جوجل، والتي تصل لحوالي 30 % من الأرباح. 

 

وتعد القضية الرئيسية في الدعوى هي ما إذا كانت جوجل قد منعت منافسي Play Store  وخدمات الدفع من اكتساب قوة جذب على هواتف أندرويد. 

 

ومن المقرر أن تحدد المحكمة سبل الانتصاف التي يجب أن تواجهها شركة جوجل. وكان الرئيس التنفيذي لجوجل، ساندر بيتشاي قد أدى بشهادته في المحاكمة الشهر الماضي، حيث دافع عن تصرفات الشركة.

 

وأكد ويلسون وايت، نائب رئيس جوجل للشؤون الحكومية والسياسة العامة، في بيان، “أن الشركة ستستأنف ضد الحكم”. مضيفًا "يوفر نظام أندرويد وGoogle Play المزيد من الخيارات والانفتاح أكثر من أي نظام أساسي آخر للهواتف الذكية". 

 

وقال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، لصحيفة فايننشال تايمز بعد صدور الحكم "هذه هي المرة الأولى في هذه الألفية التي يتم فيها إلقاء الثقل الكامل لقانون مكافحة الاحتكار الأمريكي على شركة تكنولوجيا بسبب انتهاكات قانون مكافحة الاحتكار في صناعة التكنولوجيا".

 

وأضاف سويني إن الحكم أثار تساؤلات حول الاستخدام الواسع النطاق لرسوم العمولة البالغة 30% في صناعة الألعاب.

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