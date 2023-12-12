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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء جديد من الكونجرس الأمريكي بشأن عزل بايدن

جو بايدن
جو بايدن

وافقت لجنة القواعد في مجلس النواب الأمريكي على قرار يجيز إجراء مزيد من التحقيقات لعزل الرئيس جو بايدن، وفقا لنتائج التصويت.

وأيدت اللجنة القرار بأغلبية تسعة أصوات مقابل أربعة أصوات، ويوجه القرار لجان الميزانية والرقابة لمواصلة التحقيق مع بايدن وأفراد عائلته من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل الرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلا عن مصادر قريبة من الرئيس الأمريكي، أن الرئيس جو بايدن، يغرق في حالة من “الغضب والحزن” بسبب الملاحقة الجنائية لابنه هانتر.

وحسب “أكسيوس”، اعترف بايدن نفسه في محادثات خاصة بأنه يشعر بالذنب تجاه ما يمر به ابنه البالغ من العمر 53 عاما.

ولفت الانتباه إلى أن هانتر بايدن، تبين أنه شخصية مركزية في التحقيق الجمهوري الذي بدأ بهدف عزل الرئيس الأمريكي.

وذكر “موقع “أكسيوس”: "أعرب الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، في محادثات مع المقربين منه، عن وجهة نظر مفادها أنه لو لم يترشح في عام 2020، لما واجه هانتر اتهامات جنائية ولم يكن ليكون هدفًا يوميًا لوسائل الإعلام المحافظة”.

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وأشار إلى أن التحقيق الجنائي مع هانتر بايدن أدى إلى توتر علاقة الرئيس مع المدعي العام ميريك جارلاند، الذي عين مدعيًا خاصًا في قضية هانتر بايدن في أغسطس.

ويواجه هانتر بايدن تسع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي، ويمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 17 عامًا في حالة إدانته.

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