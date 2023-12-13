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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: أين خالد بيبو مما يفعله مترجم كولر؟

كولر
كولر

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه الشديد من تصريحات خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، في ظل الهجوم على الإعلام والجماهير.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هل الأهلي ممثلا في محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط قاموا بتسليم كولر للإعلام والجماهير، فهو تجاوز لحدود وظيفته في النادي، وكيف يحدث ذلك في النادي الأهلي؟!".

وأضاف: "كولر كان ينال الإشادة في أوقات سابقة، ولم يتعرض للهجوم كما يتردد من جانب خالد الجوادي، والأهم هو انتاجية المدرب مع فريق الأهلي حتى لو جلس 18ساعة يعمل في اليوم الواحد".

وأكمل: "أين خالد بيبو مما يفعله مترجم كولر عبر السوشيال ميديا، ما يحدث عبث بالفعل، وفوجئت بتلك التصريحات الصادرة من جانب الجوادي".

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