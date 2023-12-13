كأس العالم للأندية| كولر يعقد محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي،على عقد محاضرة فنية بالفيديو، للاعبي الأهلي؛ للتأكيد على نقاط القوة والضعف في فريق اتحاد جدة السعودي، وذلك قبل مواجهة الفريقين التي ستقام يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد حرص على متابعة لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة كأس العالم للأندية، كما حضر وفد من الجهاز الفني للأهلي لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند من ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بينما قام مارسيل كولر وباقي أفراد الجهاز الفني ولاعبو الفريق بمشاهدة المباراة بصالة الاجتماعات بفندق الإقامة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.