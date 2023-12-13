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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم لقاء إنتر ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني بأبطال أوروبا

ريال سوسييداد
ريال سوسييداد

انتهت أحداث مباراة انتر ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني، بالتعادل السلبي، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان قد أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسييداد الإسباني، مساء اليوم، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووبتلك النتيجة يتصدر الفريق الإسباني المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن انتر الذي يحل ثانيا بنفس الرصيد.

وأجرى إنزاجي العديد من التغييرات بتشكيل فريقه بجميع الخطوط، بعدما أراح باستوني، باريلا، لاوتارو مارتينيز، ليدفع بأوجوستو، فراتسي وسانشيز.


وفيما يلي تشكيل انتر ميلان:

سومير - دارميان - أتشيربي - كارلو أوجوستو - كوادرادو - فراتسي - كالهانجولو - ميختريان - ديماركو - سانشيز - تورام.

في المقابل، كشف ايمانول ألجواسيل مدرب سوسييداد عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي:

ريميرو - تراوري - زوبيلديا - لو نورماند - ايهين مونيوز - زخريان - زوبيميندي - ميرينو - كوبو - عمر صادق - أويارزابال.

 

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