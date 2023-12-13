كانتي: الأهلي بطل أفريقيا.. وسنلعب بكامل قوتنا

عبر نجم نادي الاتحاد، الفرنسي نجولو كانتي، عن سعادته بفوز فريقه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 3/0، في افتتاح مونديال الأندية، الذي تستضيفه مدينة جدة السعودية.

وقال كانتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "قدمنا أداءً رائعًا، وحققنا انتصارًا مستحقاً، وهذا الفوز مهم، لأنه يزيد من رغبتنا، ويعطينا الدافع في التقدم بالبطولة".

وتابع: "المباراة المقبلة ستكون أمام فريق صعب، الأهلي هو بطل أفريقيا، لكن لدينا رغبة في المضي قدمًا، ومواجهة الفريق المصري ستكون محطتنا التالية".

وأتم اللاعب الفرنسي: "سنلعب بكامل قوتنا من أجل إسعاد الجماهير، هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بالسعودية، والجماهير متعطشة".

وضرب العميد موعدًا ناريًا في ربع النهائي، مع الأهلي المصري، يوم الجمعة المقبل.