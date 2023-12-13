ما زالت الجزيرة المسيحية تؤجل دخول دول إسلامية إليها.. الاتحاد الأوروبى يماطل بدخول دول البلقان إليه وحوافز مالية البديل المؤقت

ما زال الاتحاد الأوروبي - الجزيرة المسيحية – يماطل في دخول عدد من دول البلقان، والتي يمثل دخولهم أول دول إسلامية تنضم لهذا الاتحاد، حيث يتعين على دول غرب البلقان أن تنتظر مواعيد محددة للانضمام، ولكن بروكسل تريد على الأقل استخدام المساعدات الاقتصادية لمنع الدول من اللجوء إلى الصين وروسيا.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بينما كان يستعد لقمة الاتحاد الأوروبي مع دول غرب البلقان الست الراغبة في الانضمام: "قد يكون الشعور إلى حد ما مثل شعور الأطفال الذين ينتظرون هدايا عيد الميلاد في اليوم السابق لعشية عيد الميلاد، وبالفعل سيتم تقديم الهدايا المحتملة إلى رؤساء دول وحكومات ألبانيا وصربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وكوسوفو، والتي تم تغليفها بالفعل، يوم الأربعاء في بروكسل.

الخميس المقبل تحدد الهدايا

وبحسب ما جاء بتقرير صحيفة فوكس الألمانية، فلن يتم تحديد من سيحصل على شيء إلا يوم الخميس في اجتماع القمة الفعلي لأعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 27 دون دول البلقان، ولن يتم تحديد مواعيد محددة لانضمام ألبانيا أو صربيا أو الجبل الأسود أو مقدونيا الشمالية، حيث تتفاوض مفوضية الاتحاد الأوروبي مع هذه الدول الأربع بشأن تكييف القوانين وهيكل الدولة والممارسات الحكومية مع معايير الاتحاد الأوروبي.

ويبحث رؤساء الدول والحكومات أيضاً عن إجابات للسؤال المتعلق بكيفية استعداد الاتحاد الأوروبي لقبول أعضاء جدد، والإجماع هو أن ذلك لا يمكن تحقيقه بالقواعد الحالية وهياكل صنع القرار، وما الذي يحتاج إلى الإصلاح وكيف كان مثيرًا للجدل في الاتحاد الأوروبي لسنوات، وفي خطاب ألقاه في بليد بسلوفينيا، حدد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل عام 2030 موعدا نهائيا للتوسع، ومع ذلك، لم يدرج الاتحاد الأوروبي هذا الرقم رسميًا في إعلانات قمته، وكان المستشار أولاف شولتز قد دعا إلى مزيد من السرعة في التوسع، لكنه لم يكن أكثر تحديدا، حيث تريد ألمانيا قرارات أقل بالإجماع، والمزيد من القرارات بالأغلبية، فيما تنظر العديد من الدول الصغيرة في الاتحاد الأوروبي إلى هذا الأمر بعين الشك، خوفاً من نفوذها.

المزيد من الزخم للتوسع؟

وجاء بتقرير الصحيفة الألمانية، أن كل ما تم الاتفاق عليه في بروكسل هو أن النقاش حول قبول دول البلقان الست اكتسب زخماً جديداً منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا، ونتيجة لهذا فقد انتقلت السياسة الأمنية والجانب الجيوستراتيجي لمنطقة البلقان إلى مركز الاهتمام في المناقشة بشأن التوسعة، وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: "هناك شعور بالطاقة الجديدة، فبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، فُتحت مفاوضات الانضمام مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية، وتم اختيار البوسنة والهرسك كدولة مرشحة.

ولكن من غير المؤكد متى قد تصبح محادثات الانضمام ممكنة في ظل البنية المختلة للدولة التي يتسبب فيها صرب البوسنة الموالين لروسيا في إثارة الاضطرابات، فلا تزال البوسنة والهرسك تحت الإدارة الدولية بعد مرور 28 عامًا على الحروب الأهلية في يوغوسلافيا.

أولا، يجب حل الصراعات القديمة

ولم يتم الاعتراف بكوسوفو، التي انفصلت عن صربيا كدولة، كدولة من قبل صربيا أو بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، مما يجعل الخطوات الرسمية نحو مفاوضات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي معقدة للغاية، وقبل انعقاد هذه القمة يوم الأربعاء، دعا الاتحاد الأوروبي بشكل روتيني دول البلقان إلى حل الصراعات الثنائية في المنطقة من أجل تحقيق التقدم، ومن المتوقع أن تحضر رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش ورئيس كوسوفو فيوسا عثماني القمة في بروكسل، فلا أحد يتوقع حدوث تقارب حقيقي في الصراع بين بلغراد وبريشتينا حول مناطق الحكم الذاتي الصربية في كوسوفو، والذي تصاعدت حدته هذا العام.

واضطر حلف شمال الأطلسي إلى زيادة قواته في كوسوفو من أجل الفصل بين الصراعات، ووفقا لمسودة الإعلان الختامي، تهدف قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان إلى دعوة الجانبين إلى التنفيذ النهائي لاتفاقية التطبيع المتفق عليها منذ فترة طويلة، حيث يريد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مواصلة جهود الوساطة بين صربيا وكوسوفو، وبدون المصالحة، لن يكون من الممكن أن نتوقع انضمام صربيا وكوسوفو إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لتقارير التقدم التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في نوفمبر، فإن دول البلقان الست تحرز تقدماً سريعاً إلى حد ما نحو حكم أفضل للقانون، وحكم أفضل، ومكافحة الفساد بشكل أفضل ومع ذلك، لم تكن هناك اختراقات حقيقية في العجز المعتمد في العام الماضي، ويمكن فتح فصول التفاوض ولكن ليس إغلاقها، حيث تم إجراء جرد مع ألبانيا حتى يمكن بدء المفاوضات الفعلية قريبًا، وهم حالياً محتجزون من قبل اليونان ، التي تقاتل مع ألبانيا حول شغل منصب عمدة مدينة هيمارا الألبانية. ولن يكون من الممكن إحراز تقدم في مفاوضات الانضمام إلا بقرارات بالإجماع. تتمتع كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بحق النقض، وهو ما لا يؤدي إلى تسريع المفاوضات.

الحوافز الاقتصادية

وعلى الرغم من الصعوبات الكثيرة، سلط الاتحاد الأوروبي الضوء على الأمور التي يجب العمل عليها قبل القمة، إلا أنه تم تأسيس فرع لجامعة بروج الأوروبية في العاصمة الألبانية تيرانا. 500 طالب يتعلمون هناك بالفعل، وترغب مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن في تقديم المزيد من المنح الدراسية لهذه الكلية الأوروبية، فمن المقرر توسيع التعاون بين جامعات الاتحاد الأوروبي وجامعات منطقة البلقان.

وقد أطلق الاتحاد الأوروبي عدة برامج لتحفيز النمو الاقتصادي والابتكار والبنية التحتية والاستثمار في منطقة البلقان. في نوفمبر فقط، وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن برنامج نمو بقيمة ستة مليارات يورو بحلول عام 2027، والذي يهدف إلى جلب مزايا السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وحرية حركة البضائع والأشخاص إلى البلقان حتى قبل العضوية الرسمية.







الصين وروسيا كمنافسين

وبحسب الصحيفة الألمانية، فمنذ أكتوبر من هذا العام، انخفضت رسوم التجوال لحركة البيانات المتنقلة مع الاتحاد الأوروبي ودول البلقان بشكل ملحوظ، واعتبارًا من العام المقبل فصاعدًا، سيتمكن جميع المواطنين من دخول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة لأول مرة، فمن خلال المساعدات المخصصة لإمدادات الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، يريد الاتحاد الأوروبي ربط دول البلقان بشكل أوثق وتقليص نفوذ منافسيه الجيوستراتيجيين الصين وروسيا في البلقان.

ووفقاً لتحليل أجرته مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) في برلين، لا يزال الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر في جميع دول غرب البلقان الست، متفوقاً بفارق كبير على الصين أو روسيا، وعندما يتعلق الأمر بالاستثمارات المباشرة، تبرز صربيا والجبل الأسود، وفي صربيا، تمكنت الصين من زيادة هذه النسبة بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، وهي الآن تحتل المركز الثاني، خلف أعضاء الاتحاد الأوروبي مباشرة. وفي الجبل الأسود، كانت روسيا أكبر مستثمر بعد دول الاتحاد الأوروبي، لكن الجبل الأسود يحاول الانفصال عن روسيا على الأقل إلى حد ما منذ غزو أوكرانيا، وفقًا لخبراء حزب العمال الاشتراكي.