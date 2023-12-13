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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على الحكم

صدى البلد

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني تفاصيل اعتقال رئيس أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على الحكم .

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه بموقع فيسبوك: بسبب اعتدائه بالضرب على حكم مباراة فريقه ضد ريزا سبور، القبض على فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو، وتأجيل جميع مباريات الدوري التركي لأجل غير مسمى.

وألقي القبض على فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة جوجو التركي، بعد تعديه على حكم مباراة الفريق أمام نظيره ريزا سبور في الدوري الممتاز أول  أمس الاثنين.

 

رئيس أنقرة جوجو اعتدى بلكمة قوية على الحكم خليل أوموت ميلر، مما أدى إلى سقوطة، ونقله إلى المستشفى بعد المباراة، وهو ما جعل الاتحاد التركي يعلن رسميًا تعليق النشاط.

 

أنقرة جوجو تعدي جوجو علي الحكم رئيس انقرة مجدي عبد الغني

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