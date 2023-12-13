الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير أحد المستشفيات بغزة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدير مستشفى كمال عدوان أحمد الكحلوت بشمال قطاع غزة، واقتاده إلى جهة مجهولة خارج المستشفى.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت المستشفى واقتادت الكحلوت إلى جهة غير معلومة، كما قامت باحتجاز 70 من الطواقم طبية.

وطلبت القوات المقتحمة من الكوادر المتبقية تجميع كل المرضى والطواقم في مبنى واحد.

وذكرت وكالة "وفا" أن جنود الجيش الإسرائيلي اقتحموا الثلاثاء، مستشفى كمال عدوان، بعد حصاره وقصفه لعدة أيام.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأن "قوات الاحتلال جمعت الطواقم الطبية، والرجال النازحين، في ساحة مستشفى كمال عدوان".

وطالبت المصادر ذاتها، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة والصليب الأحمر، بالتحرك لإنقاذ الموجودين في المستشفى.