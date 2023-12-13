قمة نارية في دوري الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

يبحث الكثير من عشاق ومتابعي كرة القدم في مصر وجميع أنحاء العالم العربي عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في جميع المسابقات العالمية، وجاء أبرزها لقاء بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتشهد مباريات اليوم الأربعاء، لقاء نيوكاسل يونايتد وميلان في الجولة الأخيرة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونستعرض عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في جميع انحاء العالم، وجاءت كالتالي: -

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

مباراة لايبزيج ويونج بويج، ستقام في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة سرفينا زفيزدا ومانشستر سيتي، ستقام في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة أتلتيكو مدريد ولاتسيو، ستقام في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة سيلتك وفينورد ورتردام، ستقام في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة رويال أنتويرب وبرشلونة، ستقام في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة بورتو وشاختار دونيتسك، ستقام في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة نيوكاسل يونايتد وميلان، ستقام في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، ستقام في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

مباراة كايا الفلبيني وإنشيون يونايتد الكوري الجنوبي، ستقام في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت القاهرة

مباراة يوكوهاما الياباني وشاندونغ الصيني، ستقام في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت القاهرة

مباراة ليون سيتي السنغافوري وكيتشي "هونج كونج"، ستقام في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة

مباراة جيونبك الكوري الجنوبي وبانكوك النايلاندي، ستقام في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة