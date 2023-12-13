جيش الاحتلال يعترف: من المستحيل تدمير كتيبة حماس في الشجاعية

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بأنه من المستحيل تدمير كتيبة حركة حماس المتواجدة في الشجاعية من الجو.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب الحادث الذي قُتل فيه 8 من جنوده 6 ضباط وجنديين في معارك بحي الشجاعية شرق مدينة غزة: إنه لا يمكن تدمير الحي الكبير بأكمله أو مهاجمته من الجو.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 8 جنود من قواته قتلوا أمس في القتال بمنطقة حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال :إنه لقى 6 ضباط وجنديين حتفهم في القتال بغزة أمس، حيث كان من بينهم قائد الكتيبة 13 في لواء "جولاني".

وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتلال في الهجوم البري ضد حركة حماس إلى 113.