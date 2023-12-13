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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تفوز بالمركز الثاني بمسابقة الإدارة المبتكرة للجمعية الأفريقية AAPAM بزامبيا|تفاصيل

رئيس التنظيم والإدارة
رئيس التنظيم والإدارة

فازت مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمركز الثاني (الدرع الفضي) لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الأفريقية للإدارة العامة والإدارة AAPAM)) عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك من بين ٥٧ مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة.


وسلم الوزير "كريدو نانجاوا" حاكم المقاطعة الجنوبية بزامبيا الجائزة للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للادارة العامة والإدارة، حيث يشغل نائبا لرئيس اللجنة عن مجموعة دول شمال إفريقيا والتي انعقدت على مدار يومي ٣ و ٤ ديسمبر بمدينة ليفنجستون بزامبيا، وكذلك المشاركة في أعمال  المؤتمر السنوي الثاني والأربعين للرابطة فى ذات المدينة خلال الفترة من ٤ الى ٨ ديسمبر واشتملت على العديد من الجلسات، وكذلك المشاركة في أعمال المجلس والجمعية العمومية المنعقدين على هامش المؤتمر.

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وفي كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية بحضور نائبة رئيس الجمهورية والعديد من الوزراء ونوابهم من زامبيا ومختلف الدول الأفريقية وكذلك حاكم المقاطعة وعمدة المدينة الزامبيين، وجه الدكتور صالح الشيخ الشكر بالنيابة عن الرابطة للحكومة والشعب الزامبي على استضافة المؤتمر، مؤكدًا أن ميثاق الرابطة الذي تم اقراره في ليفنجستون عام ٢٠٠٥ تم تعديله لأول مرة بالقاهرة عام ٢٠١٩، وان هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها زامبيا مؤتمر الرابطة الإفريقية للإدارة العامة والإدارة.


كما ترأس الشيخ  الجلسة الثانية في اليوم الثاني والتي تحدث فيها أربعة متحدثين من جنوب إفريقيا وزامبيا وكينيا ، وخلال فعاليات اليوم الثالث شارك الدكتور صالح  بتقديم عرض أمام الحضور حول منظومة المسابقات المركزية في مصر ومركز تقييم القدرات والمسابقات وذلك في اطار المسابقة السنوية التي تنظمها الرابطة للعام الرابع عشر لتشجيع الابتكار والإبداع الحكومي في أفريقيا تحت عنوان جائزة الإدارة الخلاقة أو المبتكرة.


من الجدير بالذكر أنه فاز بالمركز الأول بالمسابقة مشروع عن الزراعة الذكية من دولة جنوب إفريقيا، اما المركز الثالث فحصلت عليه دولة موريشيوس بمشروع مقدم بعنوان لسيبوار تطبيق الكتروني لحماية النساء المعنفات، وجاء في المركز الرابع مشروع مقدم من نامبيا حول ميكنة خدمات الهجرة والجوازات، اما المركز الخامس فحصل عليه مشروع ميكنة الموارد البشرية من دولة  موريشيوس.

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