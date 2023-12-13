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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقوع شهداء.. قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على مدرسة تابعة للأونروا في جباليا

الأونروا
الأونروا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، الأربعاء، بوقوع شهداء وجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة أبو حسين التابعة لـ الأونروا في مخيم جباليا في غزة.

كانت وزارة الصحة بغزة قالت إن "تطعيمات الأطفال نفدت بالكامل، ونحذر من الانعكاسات الصحية الكارثية لذلك، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 50 ألف شخص أصيبوا منذ إطلاق إسرائيل حملتها العسكرية على غزة، إضافة إلى استشهاد 18400 شخص جراء الهجوم.

وقالت منظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن" (Humanity and Inclusion)، الدولية المتخصصة في رعاية المعاقين، إن بتر الأطراف، والحروق، وإصابات المخ نتجت عن استخدام المواد المتفجرة في غزة.

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