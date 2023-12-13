بسبب صواريخ المقاومة.. إطلاق صفارات الإنذار في التجمعات السكنية الإسرائيلية القريبة من غزة

أعلن جيش الاحتلال ، اليوم الأربعاء، بإطلاق صفارات الإنذار في التجمعات السكنية القريبة من قطاع غزة، اثر استهدافها من خلال صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وقالت حركة حماس، اليوم الأربعاء في بيان لها :"إعلان الاحتلال مقتل عشرة أغلبهم من الضباط في الشجاعية أمس يؤكد فشل قادة الكيان وجيشه في مواجهة بأس المقاومة".

واعربت حركة حماس أن كتائب القسام تفي بوعدها بجعل غزّة مقبرة للغزاة

وأضافت حماس: "نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون ويصابون يوميا بالعشرات".

وعلقت حركة المقاومة الفلسطينية حماس قائلة: "نقول للصهاينة لا خيار لكم سوى الانسحاب من غزة فكلما طال وجودكم فيها كلما زادت فاتورة قتلاكم وخسائركم وستخرجون منها خاسرين".

