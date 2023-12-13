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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انهيار إيناس عبد الدايم من البكاء أثناء تشييع جثمان زوجها

جنازة زوج إيناس عبد
جنازة زوج إيناس عبد الدايم

انهارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة ، من البكاء أثناء تشييع جثمان زوجها بمسجد الشرطة بالشيخ زايد حيث توفى زوجها أمس. 

وظهر على إيناس عبد الدايم، الحزن الشديد لرحيل زوجها وحرص عدد من النجوم على مساعدتها وتقديم واجب العزاء لها ، ولعل من أبرزهم تامر عبد المنعم وأشرف زكى وخالد جلال وإيهاب فهمى. 

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إيناس عبد الدايم

حرصت نقابة السينمائيين على تقديم واجب العزاء ونعي لزوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم الذي رحل منذ قليل.

وجاء في البيان: “ينعي نقيب السينمائيين أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المهندس مدحت شليق، زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم - وزيرة الثقافة السابقة، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان”.

جنازة زوج إيناس عبد الدايم
جنازة زوج إيناس عبد الدايم
جنازة زوج إيناس عبد الدايم
جنازة زوج إيناس عبد الدايم
الدكتورة ايناس عبد الدايم إيناس عبد الدايم خالد جلال نقيب السينمائيين وفاة زوج إيناس عبد الدايم

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