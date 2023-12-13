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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب التمريض: 84% نسبة مشاركة الأعضاء خلال الانتخابات الرئاسية

نقيب التمريض
نقيب التمريض

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير لكافة أطقم التمريض على المشاركة الحاشدة فى الانتخابات الرئاسية، لافته إلى أن نقابة التمريض حققت أعلى نسبة تصويت على مدار تاريخها.

 

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه بلغت نسب مشاركة أعضاء هيئة التمريض فى الإنتخابات الرئاسية لعام 2024، نحو 84% بإجمالى 237962 عضو علي مستوي الجمهورية، وذلك خلال على مدار الإنتخابات التى جرت على مدار 3 أيام فى الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر، وذلك وفقًأ لما رصدته غرفة الطوارئ المركزية لنقابة التمريض.

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وأشارت إلى أن أعضاء هيئة التمريض حرصوا على تلبية نداء الوطن بالمشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية، فى سبيل تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لمصر فى الجمهورية الجديدة.

 

وأفادت بأن أطقم التمريض بالتوازى مع المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات، كان له دور هام في تنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين فى محافظات التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية المقدمة فى محيط وأمام اللجان الإنتخابية على مستوى الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود اللجان الانتخابية التامين الصحي الشامل

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