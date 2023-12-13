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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال: إصابة 4 جنود جراء انفجار عبوات وإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين

صدى البلد

أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة 4 جنود جراء انفجار عبوات وإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

كانت قد قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، :"مجاهدو القسام وسرايا القدس أوقعوا قوة صهيونية من 15 جنديا في كمين محكم واشتبكوا معها وأوقعوا جنودها بين قتيل وجريح".

واضافت كتائب القسام: "مدفعية القسام وسرايا القدس دكت الموقع الذي توجد فيها القوة الصهيونية وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفقد تفوقه في قطاع غزة أمام مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

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