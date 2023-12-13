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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة جدة الإعلامية غادة فتحى خطيبة محمد رشاد سابقا

غادة فتحى
غادة فتحى

توفيت بثينة زكي الشوربجي جدة الإعلامية غادة فتحى خطيبة المطرب محمد رشاد السابقة وقررت الأسرة إقامة العزاء غداً في مسجد آل رشدان القاعة الرئيسية بعد صلاة المغرب في تمام الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة مساء الموافق يوم الخميس 14 ديسمبر. 

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غادة فتحى

حرصت غادة فتحي، خطيبة الفنان محمد رشاد، على نشر فيديو لتوضيح قصة انفصالهما، وسبب احتفاظها بصورهما حتى الآن عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت غادة فتحي خلال الأيام الماضية على انفصالها عن محمد رشاد من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع"انستجرام".

وقالت غادة فتحي : "أنا مكنتش عايزة أطلع أتكلم في الموضوع أو وأشارت غادة فتحي إلى أنها لا تركز في هذه الأمور، وتنصب تركيزها فقط على عملها، والتطوير في مجالها والتوفيق فقط.أعمل فيديو، بس سمعت نصيحة اللي حواليا، مشمعنى إن حد فينا صرح بالانفصال الأول يبقى هو اللي سايب التاني".

وأشارت غادة فتحي إلى أنها لا تركز في هذه الأمور، وتنصب تركيزها فقط على عملها، والتطوير في مجالها والتوفيق فقط.

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