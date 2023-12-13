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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية القطرية تدعو مجلس الأمن لـ التحرك ضد الاحتلال

الخارجية القطرية
الخارجية القطرية


أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض فلسطينية في القدس الشرقية لبناء قطار هوائي، وفق ما ذكرت وسائل ز متفرقة.
طالبت القطرية مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف إجراءات تغيير الوضع التاريخي والقانوني بمدينة القدس المحتلة.


أكد المكتب بأن الوضع في قطاع غزة كارثي ولا يحتمل المماطلات والتسويف لإدخال المساعدات، مشددا على أهالي غزة يعانون نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء والقطاع يقترب من المجاعة.
وكشف ان  قطاع غزة يحتاج يوميا إلى 1000 شاحنة من الإمدادات والمساعدات.

وحذر الإعلام  من مواقف واشنطن والمنظمات الدولية المتماهية مع الاحتلال في تجويع وقتل فلسطينيي  غزة.
 

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