محافظ الدقهلية: مواطنو المحافظة أثبتوا عظمة انتمائهم للوطن بخروجهم للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا لاعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وبمشاركة وكلاء الوزارة مديري مديريات الخدمات وقطاعات المرافق و رؤساء المراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة.

وحرص الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية علي تقديم الشكر والتقدير والامتنان لمواطنى وأبناء محافظة الدقهلية فى كل عزبة و قرية ومدينة وحى ومركز على مستوى المحافظة، على وقفتهم التاريخية بجانب وطنهم، واصرارهم فى مساندته ودعمهم لوطنهم حيث كانوا فى طليعة الشعب المصرى بالمحافظات المصرية الذين شاركوا فى الانتخابات الرئاسيه 2024م،

كما تقدم "مختار" بالشكر والتقدير

لجميع طوائف الدقهلية الذين شاركوا بفعالية في الانتخابات الرئاسية وفي المقدمة منهم ممثلي الكنائس والمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وجميع ابناء المحافظة.

وقال "مختار"ان الشعب المصري حقق نجاحا غير مسبوق واثبت انه علي قدر المسئولية في حفاظه علي الوطن ومقدراته ومكتسباته بمشاركته في الانتخابات الرئاسية ونزوله للتصويت باللجان الانتخابية.

واشاد " مختار" الجهود التي بذلتها كافة الاجهزة الامنية والتنفيذية بالمحافظة لتأمين وضمان سير الانتخابات الرئاسية علي مدار فترة اجراءها مشيرا بان وعى المواطن وادراكة كان اكبر تامين لهذا العرس الانتخابى الذى تم فى جميع المحافظات المصرية.

وخلال الاجتماع تناول "مختار" عددا من الموضوعات التي تتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتحسين نظافة البيئة.

وشدد "مختار"، علي اهمية الصيانة الدورية لكافة المعدات الهندسية والمركبات بمختلف المديريات والوحدات المحلية داخل الحملات الميكانيكية لتكون المحافظة علي أتم استعداد لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تقع في اي وقت.

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