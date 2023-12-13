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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يخاطب نتنياهو لتغيير أعضاء حكومته سريعًا.. والسبب

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

ذكرت وكالة "رويترز" أمس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل طلباً غير عادي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ناشد خلاله الأخير أنه "يجب عليك تغيير تركيبة حكومتك".

وبعد عدة ساعات، أوضح البيت الأبيض أن بايدن قال إنه "يعتقد أن نتنياهو بحاجة إلى إجراء تغيير"، وأضاف أنه "من الصعب للغاية المضي قدما مع هذه الحكومة".

وعلق داني إيلون، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي وسفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء في مقابلة مع صحيفة "معاريف" على التقرير، قائلا إن طلب بايدن "غير عادي للغاية ويشير إلى عمق إحباط بايدن من نتنياهو".

وأضاف إيلون أن "بايدن يقود شخصياً وفردياً الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل عسكريا وسياسيا واستراتيجيا بشكل غير مسبوق - وهذا على الرغم من الضغوط العديدة التي يتعرض لها بايدن من ثلاثة اتجاهات: الجناح التقدمي لحزبه، والمجتمع الدولي بما في ذلك حلفاء إسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط والمهنيين والمستشارين داخل حكومته".

ولفت إيلون إلى أنه "من أجل درء هذه الضغوط وبالطبع تحقيق واقع مختلف في المنطقة بعد انتهاء الحرب بما يتوافق مع مصالحنا المشتركة ومصالح الأمريكيين، فإنهم بحاجة إلى سماع ما هي رؤية إسرائيل ومواقفها".

أوضح ما الذي دفع بايدن إلى تقديم مثل هذا الطلب غير المعتاد لرئيس الوزراء، قائلا: "نتنياهو يتجنب ذلك لاعتبارات سياسية وهذا ما يدفع الأمريكيين إلى الجنون".

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