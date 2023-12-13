لن تصدق.. الفوضى المنزلية تصيب النساء بهذا المرض

نشرت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأوضحت سهام سوقية، أن الفوضى المنزلية وعدم ترتيب المنزل يؤثر على صحة المرأة.

وقالت: “هل تعلم أن الفوضى المنزلية سيئة على صحة النساء؟ إن تلك الفوضى التي تحدث في المنزل سلبية على النساء، فقد وجد أن السيدات اللاتي رأين أن منازلهن مزدحمة وتعمها الفوضى، كان لديهن مستويات عالية من هرمون التوتر (الكورتيزول) طوال اليوم”.

أعراض ارتفاع الكورتيزول في الجسم

- زيادة الوزن، ومعظمها وسط الجسم والجزء العلوي من الظهر.

- حب الشباب.

- ترقق الجلد.

- سهولة ظهور الكدمات.

- تأخر التعافي من الأمراض أو الجروح.

- ضعف العضلات.

- التعب الشديد.

- العصبية.

- صعوبة في التركيز.

- ضغط الدم المرتفع.

- الصداع.