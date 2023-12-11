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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. هؤلاء الأشخاص ممنوعين من تناول الجبن القريش

الجبن القريش
الجبن القريش

تعد الجبن القريش من أفضل أنواع الجبن، ويفضل العديد من الأشخاص تناولها، ولكن يمكن أن يؤثر تناول الجبن القريش على بعض الأشخاص .

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وإليكم الأشخاص الممنوعين من تناول الجبن القريش 

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، فإن تناول المكونات التي تحتوي على مستويات عالية من اللاكتوز يمكن أن يسبب بعض المشاكل الهضمية غير المريحة للغاية، من الانتفاخ والغازات إلى التشنج وآلام خطيرة في المعدة.

مرضى الكلى
يوصى لبعض الأشخاص تجنب استهلاك، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم، الذي يسبب تفاقم الأعراض

حساسية الألبان
يسبب الجبن القريش رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص، والذي يشمل أعراضًا مثل الحكة والطفح الجلدي

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