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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد جلال يعقد اجتماعا لمناقشة خطة الموسم الجديد للبيت الفني للمسرح

د.خالد جلال
د.خالد جلال

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، اجتماعا موسعا للوقوف على آخر استعدادات الفرق الفنية بالبيت، بشأن خطة الموسم الجديد للعروض المسرحية بالبيت، تمهيدا لعرضها على وزيرة الثقافة قبل الإعلان عنها، وذلك أمس الأحد، بمكتبه بمقر البيت الفنى للمسرح بوسط البلد .

من جانبه أكد المخرج خالد جلال بضرورة المضي قدما في الاستمرار بتقديم عروض متميزة وناجحة، أسوة بما تم تقديمه خلال العام الماضي، وهو ما تحقق بشهادة النقاد وإقبال الجماهير، بالإضافة إلى حصد جوائز المهرجان القومي للمسرح، كما وجه بضرورة رفع كفاءة عدد من المسارح لتلائم طبيعة مشروعات العروض التى تتطلب تقنيات عالية وطبيعة مغايرة للمسرح التقليدي .

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بحضور مديرى الفرق الفنية " الدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، الفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث، الفنان ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي، الفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد، الفنان عادل حسان مدير مسرح الطليعة، الفنان سامح بسيوني مدير مسرح الشباب، الدكتور أسامة محمد علي مدير مسرح القاهرة للعرائس، الفنان محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية، الفنان محمد متولي مدير فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، الفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة المواجهة والتجوال، الفنان عصام الشويخ مدير مسرح الساحة"، وأيضا بحضور مديرى الإدارات بالبيت .

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