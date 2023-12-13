عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة شهداء غزة اليوم.. رقم جديد لحرب الإبادة

شهداء غزة الذين قتلتهم
شهداء غزة الذين قتلتهم طائرات الصهاينة

ذكرت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18608 شهداء و50594 مصابا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
وأوضحت الوزارة الصحة أنه قد سقط خلال الساعات الماضية 196 شهيدا و499 مصابا إثر قصف الاحتلال على مناطق عدة  وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.
يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ان القصف الإسرائيلي أدى إلى خروج 22 مستشفى و52 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة ما يفاقم حجم الكارثة في القطاع.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة بإيجاد آليات ضامنة لخروج آلاف الجرحى يوميا للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم.

واكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ان الوضع الصحي قاتل في القطاع بسبب انتشار الأوبئة وعدم توفر المياه النظيفة

وطالب المؤسسات الأممية بتوفير المقومات المعيشية الأساسية داخل مراكز الإيواء، مشددا على  أن الاحتلال يستخدم المساعدات سلاحا جديدا لقتل الجرحى.

 

 

ارتفاع عدد ضحايا أعلام فلسطين اسم وزارة الصحة إعلام فلسطيني الجرح الأنقاض الإبادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن حالة الجو

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

بينها القاهرة| أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

موضوعات متعلقة

حزب الله يشن ضربات موجعة على مواقع الاحتلال

CNN: إدارة بايدن تضغط على الاحتلال لعدم فتح جبهة مع حزب الله

الخارجية القطرية تدعو مجلس الأمن لـ التحرك ضد الاحتلال

تحذير خطير .. أهالي غزة يقتربون من المجاعة وكارثة إنسانية

أمريكا وبريطانيا تستهدفان المقاومة الفلسطينية بعقوبات جديدة

وزيران صهيونيان يردان على بايدن: لن تكون هناك دولة فلسطينية

شاهد.. أمطار غزة مصدر للمياه والمعاناة في ظل تواجد آلاف النازحين بالعراء

عزلة أمريكية وإسرائيلية.. خلاف كبير فضحه تصويت الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

حقيقة وجود مفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة جديدة

أمريكا وبريطانيا تعاقبان عددا من قيادات حماس والجهاد.. تفاصيل

طائرة مساعدات قطرية تتوجه إلى العريش لدعم قطاع غزة

كتائب القسام تستهدف غرفتين لقيادة الاحتلال في المحور الجنوبي بقطاع غزة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس

بلومبرج: زيلينسكي توسل لأعضاء الكونجرس الأمريكي لمنحه المزيد من المال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض لحادث غريب قبل 175 عامًا.. العلماء يعيدون بناء وجه فينياس جيج| شاهد

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

المشاكل بتخلص| ضم صفقات جديدة وانتهاء أزمة القيد.. ماذا يحدث بالزمالك؟

متهملهاش.. مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة الدودية

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. وهذا سعر الدولار الرسمي | فيديو

بسبب مفأجاة ابنتهما.. فيديو يوثق بكاء أب وأم من الفرحة

شاهد.. ماذا حدث لنرويجي قفز من ارتفاع 40.5 متر في المياه المتجمدة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ