عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي محتاج يلعب بواقعية .. ناقد رياضي يفجر مفاجأة

الأهلي
الأهلي

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة سيكون هناك سيناريوهات عديدة لها، لكن الفريق الأحمر عليه اللعب بواقعية وعدم فتح خطوطه، خصوصا أن السرعات والتحولات الهجومية للفريق السعودي ستشكل خطورة كبيرة، كما أن الفريق يضم لاعبين سبق لهم التتويج باللقب مثل كانتي وبنزيما، والتعامل مع كأس العالم للأندية يكون مختلفا.

 

txt

بعد سحب فيلم كريم عبد العزيز..أمير كرارة ينتصر على الجميع وأكرم حسنى يلاحقه

txt

الشباب والرياضة: بدء اختبارات المتقدمين للمشروع القومي لأخصائي التأهيل

 

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "مونديال الأندية يمثل تحديًا مختلفًا لكل اللاعبين، لأنه مستوى مختلف تمامًا، وأجواء ودوافع البطولة تحفز أي فريق على الظهور بشكل قوي، ولا يوجد أفضلية فنية لأي فريق على الآخر، وخبرات الاتحاد في البطولة "فردية" لكن خبرات الأهلي جماعية حيث سبق وخاضوا البطولة 3 مرات في أخر ثلاثة أعوام، كما أن الفريق سيلقى دعمًا جماهيريًا كبيرًا، ولكن يجب التعامل بواقعية مع تلك المواجهة".

وأضاف: "كان لابد من تثبيت تشكيل الأهلي منذ بداية الموسم بعدما حقق نتائج جيدة في الموسم الماضي، وعندما بدأ كولر يعتمد على ثبات التشكيل قدم مستوي جيدا، قوة الفريق دائمًا يستمدها من الثبات وليس بالتغييرات الكثيرة، وهكذا سمات الأندية الكبرى في أوروبا، لكن كولر بدأ يدرك ذلك وقيمة ثبات تشكيلته".

وواصل: "الموسم الماضي، الأهلي كان يعاني من غياب المهاجم الصريح، لكن كهربا لعب في وسط الموسم وكان معدله التهديفي عالٍ، إضافة لتألق تاو والشحات، كما كان محمد شريف يسجل وكذلك محمد عبدالمنعم الذي كان نجمًا لبطولة إفريقيا، ولكن الموسم الحالي هناك لاعبين بعيدين عن مستواهم لتفاصيل فردية، وأيضا بسبب بعض التفاصيل لدى كولر، هناك بعض العناصر أصبحت تتعامل بشكل غير جيد مع الهجمات وتختمها بشكل سيئ، وكهربا تأثر بسبب الايقاف، وانتوني موديست الصفقة الجديدة لم يضيف كثيرا، والفريق لديه مشاكل عديدة لن تتغيير إلا بتطور مستوى اللاعبين وأن يدرك كولر اخطائه وبعد ثبات التشكيل بدأ يستوعب ذلك".

تحليل مباراة الأهلي و يانج افريكانز

وأكمل: "كولر لعب مباراة جيدة أمام يانج افريكانز وكان الاقرب للفوز لولا الخطأ الدفاعي الغريب، ورغم ثبات التشكيل امام شباب بلوزداد لكنه اخطأ بسبب تأخر التبديلات، واعطى انطباعا بأنه لا يثق كثيرا في المجموعة الموجودة على الدكة، مشكلة كولر عدم امتلاكه الجراءة المطلوبة في الدفع بلاعبين بدلاء بشكل سريع، لم يقم مدرب الاهلي بأي تغيير فيه مغامرة منذ بداية الموسم، ولم يقم بتغيير الخطة، هناك اوقات يحتاج لزيادة المهاجمين، ولا يفعل ذلك، فهو يقوم باستبدال لاعب بلاعب أخر في نفس المركز وهو الأمر الغير مفيد".

الأهلى الأحمر الهجومية كأس العالم كانتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن حالة الجو

بينها القاهرة| أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

السنوار في مجلس الأمن| كيف تم استدعاؤه.. وهل يتوقف إطلاق النار في غزة

موضوعات متعلقة

مواجهة الأهلي واتحاد جدة صعبة على الفريقين.. أحمد عيد عبدالملك يعلن توقعاته

لجنة جميمة تنتفض في الدقائق الأخيرة..عرس ديمقراطي غير مسبوق

مستشار إنسان.. مواطنون يلتقطون الصور مع العزازي في نهاية الانتخابات بالتل الكبير..صور

الشرقية.. إقبال كثيف ومسيرات حاشدة قبل ساعات من غلق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية

الشرقية تنتفض رغم الامطار..وتنظيم مبهر لحياة كريمة في سعود..صور

كامل العدد.. الأزهر يتوجه إلى اللجان بمسيرة حاشدة في الشرقية.. صور

نائب التنسيقية يدلي بصوته بانتخابات الرئاسة في محافظة الشرقية ..صور

برلمان الشباب يحشد المواطنين للتعرف على لجانهم الانتخابية في الشرقية ..صور

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان العربي: نجاح الانتخابات الرئاسية مرحلة مهمة في تاريخ الشعب المصري

الأهلي محتاج يلعب بواقعية .. ناقد رياضي يفجر مفاجأة

الرئيس البرازيلي يحث المجتمع الدولي على العمل من أجل حل الدولتين

حقيقة وجود مفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة جديدة

أمريكا وبريطانيا تعاقبان عددا من قيادات حماس والجهاد.. تفاصيل

طائرة مساعدات قطرية تتوجه إلى العريش لدعم قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض لحادث غريب قبل 175 عامًا.. العلماء يعيدون بناء وجه فينياس جيج| شاهد

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

المشاكل بتخلص| ضم صفقات جديدة وانتهاء أزمة القيد.. ماذا يحدث بالزمالك؟

متهملهاش.. مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة الدودية

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. وهذا سعر الدولار الرسمي | فيديو

بسبب مفأجاة ابنتهما.. فيديو يوثق بكاء أب وأم من الفرحة

شاهد.. ماذا حدث لنرويجي قفز من ارتفاع 40.5 متر في المياه المتجمدة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ