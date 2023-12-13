الأهلي محتاج يلعب بواقعية .. ناقد رياضي يفجر مفاجأة

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة سيكون هناك سيناريوهات عديدة لها، لكن الفريق الأحمر عليه اللعب بواقعية وعدم فتح خطوطه، خصوصا أن السرعات والتحولات الهجومية للفريق السعودي ستشكل خطورة كبيرة، كما أن الفريق يضم لاعبين سبق لهم التتويج باللقب مثل كانتي وبنزيما، والتعامل مع كأس العالم للأندية يكون مختلفا.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "مونديال الأندية يمثل تحديًا مختلفًا لكل اللاعبين، لأنه مستوى مختلف تمامًا، وأجواء ودوافع البطولة تحفز أي فريق على الظهور بشكل قوي، ولا يوجد أفضلية فنية لأي فريق على الآخر، وخبرات الاتحاد في البطولة "فردية" لكن خبرات الأهلي جماعية حيث سبق وخاضوا البطولة 3 مرات في أخر ثلاثة أعوام، كما أن الفريق سيلقى دعمًا جماهيريًا كبيرًا، ولكن يجب التعامل بواقعية مع تلك المواجهة".

وأضاف: "كان لابد من تثبيت تشكيل الأهلي منذ بداية الموسم بعدما حقق نتائج جيدة في الموسم الماضي، وعندما بدأ كولر يعتمد على ثبات التشكيل قدم مستوي جيدا، قوة الفريق دائمًا يستمدها من الثبات وليس بالتغييرات الكثيرة، وهكذا سمات الأندية الكبرى في أوروبا، لكن كولر بدأ يدرك ذلك وقيمة ثبات تشكيلته".

وواصل: "الموسم الماضي، الأهلي كان يعاني من غياب المهاجم الصريح، لكن كهربا لعب في وسط الموسم وكان معدله التهديفي عالٍ، إضافة لتألق تاو والشحات، كما كان محمد شريف يسجل وكذلك محمد عبدالمنعم الذي كان نجمًا لبطولة إفريقيا، ولكن الموسم الحالي هناك لاعبين بعيدين عن مستواهم لتفاصيل فردية، وأيضا بسبب بعض التفاصيل لدى كولر، هناك بعض العناصر أصبحت تتعامل بشكل غير جيد مع الهجمات وتختمها بشكل سيئ، وكهربا تأثر بسبب الايقاف، وانتوني موديست الصفقة الجديدة لم يضيف كثيرا، والفريق لديه مشاكل عديدة لن تتغيير إلا بتطور مستوى اللاعبين وأن يدرك كولر اخطائه وبعد ثبات التشكيل بدأ يستوعب ذلك".

تحليل مباراة الأهلي و يانج افريكانز

وأكمل: "كولر لعب مباراة جيدة أمام يانج افريكانز وكان الاقرب للفوز لولا الخطأ الدفاعي الغريب، ورغم ثبات التشكيل امام شباب بلوزداد لكنه اخطأ بسبب تأخر التبديلات، واعطى انطباعا بأنه لا يثق كثيرا في المجموعة الموجودة على الدكة، مشكلة كولر عدم امتلاكه الجراءة المطلوبة في الدفع بلاعبين بدلاء بشكل سريع، لم يقم مدرب الاهلي بأي تغيير فيه مغامرة منذ بداية الموسم، ولم يقم بتغيير الخطة، هناك اوقات يحتاج لزيادة المهاجمين، ولا يفعل ذلك، فهو يقوم باستبدال لاعب بلاعب أخر في نفس المركز وهو الأمر الغير مفيد".