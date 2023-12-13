أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بدء اختبارات المتقدمين للمشروع القومي لأخصائي التأهيل والقياسات وأخصائي التغذية الرياضية، وذلك للاستعانة بهم في مشروعات وزارة الشباب والرياضة المختلفة مثل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، ومراكز ووحدات الطب الرياضي بمحافظات الجمهورية وغيرها، وصولاً للمنتخبات القومية ووفقاً لمعايير علمية وضوابط.



وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم /الأربعاء/- أن الاختبارات ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023 وحتى الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023، على أن يكون 17 و18 ديسمبر لاختبار المتقدمين لتخصص التغذية الرياضية، ومن يوم 19 إلى 26 ديسمبر لاختبار المتقدمين لتخصص التأهيل والقياسات.



وأضافت أن جميع الاختبارات ستتم بالمركز الأوليمبي بالمعادي (القاهرة)، على أن يتم حضور المتقدمين في تمام الساعة 9 صباحًا، وفقاً لأعداد محددة يوميًا ومقسمة محافظات، ووفقاً لما تم من تنسيق وإخطار المتقدمين به، وتتضمن الاختبارات: كشفًا طبيًا بمقر مركز الطب الرياضي بالمركز الأوليمبي بالمعادي، واختبارًا نظريًا، واختبارًا شفويًا (مقابلة شخصية).

يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي باستكمال منظومة البطل الرياضي ورعايته من مختلف الجوانب، وذلك في إطار حرص الدولة ومؤسساتها تجاه الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية ودمجها للعمل بالمشروعات القومية المختلفة المتعلقة برعاية الموهوبين رياضيًا.