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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد سحب فيلم كريم عبد العزيز..أمير كرارة ينتصر على الجميع وأكرم حسنى يلاحقه

أمير كرارة
أمير كرارة

شهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين مختلف الأعمال وتغير فى خريطة الإيرادا خاصة بعد سحب فيلم “بيت الروبى” للفنان كريم عبد العزيز حيث تصدر أمير كرارة بفيلم “البعبع” المشهد.

ويعرض أيضا أفلام “العميل صفر ووش فى وش وسنة أولى خطف وأولاد حريم كريم وبلوموندو وشماريخ”. 

فيلم “البعبع” 

حقق  فيلم “البعبع”إجمالي إيرادات قيمتها 43.561.195 جنيه .

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المناوي ، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الإجرام ويتعرض إلى العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “العميل صفر” 

بينما حقق فيلم “العميل صفر” إجمالي إيرادات حتى الآن بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات حيث بلغت قيمتها 42.515.273 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

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فيلم “وش فى وش”

حقق فيلم “وش في وش” والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي إيرادات بلغت قيمتها 36.425.432 جنيه، ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي يتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

فيلم “فوى فوى فوى”

حقق فيلم “فوي فوي فوي” إيرادات داخل مصر بلغت قيمتها 32.855.876 جنيه.

الفيلم يقوم ببطولته محمد فراج ونيللى كريم.

“أولاد حريم كريم” 

فيما حقق فيلم أولاد حريم كريم 8.329.179 جنيه فى جميع السينمات بالقاهرة وباقي المحافظات، ليكون مفاجأة للجميع.

والفيلم يقوم ببطولته كل من مصطفى قمر وعلا غانم وداليا البحيري وبسمة وبشرى وعمرو عبد الجليل وإخراج على إدريس وتأليف زينب عزيز.

فيلم شماريخ 

واستطاع فيلم “شماريخ” بطولة آسر ياسين أن يحقق إيرادات جيدة منذ عرضه فى السينما حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 7.475.805 جنيه.

فيلم “شماريخ” بطولة كل من آسر ياسين وامينة خليل وتاليف وإخراج عمرو سلامة. 

فيلم “حسن المصرى”

وحقق فيلم "حسن المصرى" إيرادات بلغت قيمتها 5.203.798 جنيه.

ويندرج العمل ضمن نوعية أفلام الأكشن والتشويق، ويشارك في بطولته دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، ولينا صوفيا، وتمت كتابة السيناريو بواسطة نورا لبيب وسمر طاهر، وإخراج سمير حبشي.

فيلم بلوموندو 

تمكن فيلم بلوموندو من بطولة حسن الرداد  من تحقيق إيرادات فى شباك التذاكر باسبوعه الأول حيث وصلت الى 4.784.064 جنيها.

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

فيلم الخميس اللى فات 

بينما حقق فيلم “الخميس اللى جاى” إيرادات بلغت قيمتها 3.898.669 جنيها.

فيلم الخميس اللي جاي، من بطولة عمرو عبد الجليل، مي كساب، سليمان عيد، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، إخراج حسن صالح.

فيلم سنة اولى خطف 

حقق فيلم “سنة أولى خطف” إيرادات بلغت 801.885 جنيه. 

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة، منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تعاني من قدر عال من الغباء، إلا أن أفرادها يلجأون بالصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية.

اكرم حسني أمير كرارة بلوموندو حسن المصري سنة أولى خطف فيلم “العميل صفر” فيلم “البعبع” فوي فوي فوي كريم عبد العزيز

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