القضاء الأمريكي يصدم ترامب بقرار جديد

رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية، طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للحصول على الحصانة من دعوى التشهير التي رفعتها جين كارول.

وحث محامو دونالد ترامب محكمة الاستئناف الأمريكية، اليوم الأربعاء، على رفض طلب المستشار الخاص جاك سميث لإجراء مراجعة سريعة للمسائل الرئيسية التي يجب البت فيها قبل المحاكمة الجنائية للرئيس السابق، بما في ذلك ما إذا كان ترامب محصنًا من الملاحقة القضائية.

وقال محامو ترامب في مذكرتهم المؤلفة من 16 صفحة أمام محكمة الاستئناف الأمريكية: “الادعاء لديه هدف واحد في هذه القضية: محاولة بشكل غير قانوني لمحاكمة الرئيس ترامب وإدانته والحكم عليه قبل الانتخابات التي من المرجح أن يهزم فيها الرئيس بايدن”.

وأضافوا: “هذا يمثل محاولة صارخة للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وحرمان عشرات الملايين من الناخبين الذين يدعمون ترشيح الرئيس ترامب”.

وتتعلق القضية بعملية الاستئناف على قرار قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان، التي حكمت ضد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بأنه لا يستطيع إسقاط تهم سميث على أساس “الحصانة الرئاسية” ومن خلال السعي للطعن في القضية على أسس التعديل الأول للدستور.

وحث محامو ترامب محكمة الاستئناف يوم الأربعاء على اتباع ممارسات المراجعة القياسية وعدم التعجيل بمراجعتها لرأي تشوتكان.