عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحريض وكذب وكراهية.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يوبخ نتنياهو

نتنياهو ولابيد
نتنياهو ولابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يختلق الكثير من النزاعات.

وكتب لابيد، عبر منصة “إكس”، “بينما يموت الجنود في غزة، اختلق نتنياهو نزاعات... اخترع نزاعا مع الولايات المتحدة، اخترع نزاعا معي، اخترع نزاعا مع بيني جانتس وغادي آيزنكوت”.

وأضاف: “لقد تحدثت عن ذلك مع القيادة الأمريكية، ومع الأوروبيين، ومع الناس في معسكر الدولة… لا أحد يفهم ما الذي يتحدث عنه. لا أحد يعتقد أن هذا يمكن أن يحدث في المستقبل القريب. اي شخص! إنهم لا يفهمون ما يريد. مع من يتجادل بالضبط؟”.

منذ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تواجه عزلة دبلوماسية وخسائر قتالية فادحة

الاحتلال يستهدف كوادر الهلال الأحمر الطبية ويعرقل وصول الإسعاف للمناطق المنكوبة

وتابع: “الجواب هو أن نتنياهو يفعل ما كان يفعله طوال حياته: التحريض والكذب وخلق الكراهية.. الآن هو يفعل ذلك في وسط حرب مريرة، عندما يقتل الجنود كل يوم. لم يتعلم أي شيء منذ 7 أكتوبر. المأساة لم تغيره، فهو غير قادر على الاعتراف بذنبه. لا يمكن لهذا الرجل أن يستمر في رئاسة البلاد. الأمر خطير للغاية”.

نتنياهو لابيد المعارضة الإسرائيلية غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تحرك عاجل من مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن حالة الجو

بينها القاهرة| أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

موضوعات متعلقة

مدير عام الأونروا: قدرتنا في تقديم الخدمات لـ غزة على شفا الانهيار

القضاء الأمريكي يصدم ترامب بقرار جديد

حقيقة وجود مفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة جديدة

بلومبرج: زيلينسكي توسل لأعضاء الكونجرس الأمريكي لمنحه المزيد من المال

عاجل.. مدمرة أمريكية تسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

مسئول فلسطيني: شمال غزة بلا رعاية صحية الآن

قطر تدين استيلاء إسرائيل على أراض في القدس لبناء قطار هوائي

عنف غير مبرر.. المفوضية الأوروبية تشن هجوما على المستوطنين في الضفة الغربية

ترشيحاتنا

محاولة يائسة لتعويض خسائره.. الجهاد الإسلامي تعلق علي جرائم الاحتلال في جنين

العراق ينسحب من مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المتحدث باسم حركة فتح: المخطط الصهيوني يهدف لعدم وجود فلسطين

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

هداف الدوري المغربي على رادار الأهلي مقابل مليون دولار

الحرب والمرض يحاصران سكان غزة.. من ينقذ أهالي القطاع من الخبيثين؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد .. آيتن عامر تثير الجدل بصورها| شاهد

ملابس جريئة.. مي عمر تثير ضجة بظهورها| شاهد

تعرض لحادث غريب قبل 175 عامًا.. العلماء يعيدون بناء وجه فينياس جيج| شاهد

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. وهذا سعر الدولار الرسمي | فيديو

بسبب مفأجاة ابنتهما.. فيديو يوثق بكاء أب وأم من الفرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ