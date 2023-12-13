تحريض وكذب وكراهية.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يوبخ نتنياهو

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يختلق الكثير من النزاعات.

وكتب لابيد، عبر منصة “إكس”، “بينما يموت الجنود في غزة، اختلق نتنياهو نزاعات... اخترع نزاعا مع الولايات المتحدة، اخترع نزاعا معي، اخترع نزاعا مع بيني جانتس وغادي آيزنكوت”.

وأضاف: “لقد تحدثت عن ذلك مع القيادة الأمريكية، ومع الأوروبيين، ومع الناس في معسكر الدولة… لا أحد يفهم ما الذي يتحدث عنه. لا أحد يعتقد أن هذا يمكن أن يحدث في المستقبل القريب. اي شخص! إنهم لا يفهمون ما يريد. مع من يتجادل بالضبط؟”.

وتابع: “الجواب هو أن نتنياهو يفعل ما كان يفعله طوال حياته: التحريض والكذب وخلق الكراهية.. الآن هو يفعل ذلك في وسط حرب مريرة، عندما يقتل الجنود كل يوم. لم يتعلم أي شيء منذ 7 أكتوبر. المأساة لم تغيره، فهو غير قادر على الاعتراف بذنبه. لا يمكن لهذا الرجل أن يستمر في رئاسة البلاد. الأمر خطير للغاية”.