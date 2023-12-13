بيان عاجل من أمريكا بشأن إمكانية إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة

علق البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، على إمكانية إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو تقليص مساحة القطاع.

وقال البيت الأبيض: “نرفض إعادة احتلال إسرائيل لغزة أو تقليص مساحة القطاع ومستقبل غزة يجب أن يمثل تطلعات الفلسطينيين”.

وأمس، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين.

وأضاف بايدن، أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير وتقوية حكومته لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وزعم الرئيس الأمريكي، أن “سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا".