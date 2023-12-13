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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 4 سنوات إغلاق حدود|أول رحلة تجارية لطائرة ركاب من كوريا الشمالية للصين

أول رحلة تجارية
أول رحلة تجارية لطائرة ركاب من كوريا الشمالية لـ الصين

أعلنت شركة "إير كوريو" الكورية الشمالية، تشغيل رحلات تجارية تربط بين بيونج يانج بكوريا الشمالية وشنيانج بالصين اليوم الأربعاء بعد توقف دام ما يقرب من 4 سنوات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، وصلت الرحلة "JS155" التي غادرت بيونج يانج في تمام الساعة 12:30 مساء، إلى مطار تاوشيان الدولي في شنيانج في الساعة 11:47 صباحًا (بالتوقيت المحلي) قبل القيام برحلة العودة إلى الشمال في الساعة 3:47 مساء.

ويعتقد أن نحو 120 مواطنا كوريا شماليا، معظمهم من العاملين في التجارة في المنطقة الواقعة شمال شرق الصين، كانوا على متن الطائرة العائدة إلى بيونج يانج، وفقا للمصادر.

وتعد هذه المرة الأولى منذ يناير 2020 التي تقوم فيها شركة "إير كوريو" بتشغيل رحلات ركاب بين المدينتين.

وقامت 3 طائرات كورية شمالية برحلات إلى المدينة الشمالية الشرقية بالصين في مايو من العام الماضي لنقل الأدوية، إلا أن رحلات الركاب إلى شنيانج تم تعليقها منذ إغلاق كوريا الشمالية لحدودها.

وقالت المصادر إنه من المقرر أن تتوجه شركة "إير كوريو" إلى شنيانج مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستستأنف رحلاتها المنتظمة إلى المدينة الصينية.

رحلات تجارية كوريا الشمالية الصين كورونا إغلاق الحدود

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