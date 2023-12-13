طريقة عمل شوربة سي فود أفضل من المطاعم

شوربة السي فود من المأكولات البحرية وتتميز بمذاق شهي يحبه الكبار والصغار، بالإضافة إلى فوائدها الصحية العديدة نتيجة احتوائها على أنواع المأكولات البحرية المختلفة،وفيما يلي خطوات عمل شوربة السي فود.

طريقة عمل شوربة السى فود



المقادير:

‏- ¼ كيلو سبيط مقطع

‏- ¼ كيلو جمبري

‏- ¼ كيلو سمك فيليه مقطع

‏- ¼ كيلو كابوريا

‏- 1 ملعقة كبيرة زبدة

‏- 2 فص ثوم مفروم

‏- 1 بصل مفرومة

‏- ¼ ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

‏- ½ معلقة صغيرة فلفل اسود

‏- ½ معلقة صغيرة ملح

‏- ½ معلقة صغيرة كمون

‏- ½ معلقة صغيرة بهارات

طريقة التحضير:

في إناء على نار متوسطة نضع لزبدة تذوب.

يوضع البصل على الزبدة ويقلب حتى يصفر ثم نضع الثوم ويقلب المزيج.

نضع الجمبري على البصل ويقلب لمدة 5 دقائق ثم نضع السبيط والكابوريا والسمك ويقلب المزيج حتى ينضج.

يضاف الماء الى الإناء حتى يغطي السي فوود ثم يتبل بالملح والكمون والفلفل والبهارات ويقلب المزيج برفق.

يرفع الإناء من على النار ثم توضع الشوربة في بولات التقديم وتقدم ساخنة.