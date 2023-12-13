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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هداف الدوري المغربي على رادار الأهلي مقابل مليون دولار

صدى البلد

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع نظيره المغرب التطواني للحصول على خدمات المهاجم السنغالي بابي بادجي صاحب الـ24 عاما في يناير المقبل. 

 بادجي احد المهاجمين الذي أبدى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إعجابه بإمكانياته لكن المفاوضات متوقفة على المقابل المادي حيث أن الفريق المغربي طالب مليون دولار مقابل الاستغناء عن خدمات هداف الفريق والدوري المغربي برصيد 6 أهداف بعد خوض الفريق 10 جولات. 

 

ويسعى مسئولو النادي الأهلي إلى تخفيض المقابل المادي لإتمام الصفقة في يناير المقبل. في ظل احتياج الفريق لمهاجم بعد الانتقادات التي طاردت موديست لكثرة إصاباته منذ تعاقد القلعة الحمراء معه. 

تدريب الأهلي في المونديال

في سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تديرباته على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

ويستعد الجهاز الفني للأهلي بشكل قوي للمواجهة المقبلة، من أجل تحقيق إنجاز جديد للنادي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.

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