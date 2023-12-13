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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تستضيف مؤتمر الطاقة العربي الثالث عشر 2027

صدى البلد

 رحب المشاركون في مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، المنعقد في العاصمة القطرية؛ الدوحة، باستضافة المملكة العربية السعودية مؤتمر الطاقة العربي الثالث عشر، في الرياض، في عام 2027م، معربين في البيان الختامي للمؤتمر عن تمنياتهم للمملكة بالتوفيق في تنظيمه بما يضمن له النجاح في تحقيق أهدافه.

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وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث انطلاقًا من دورها الريادي في مجال الطاقة، إقليميا وعالميًا، واستمرارًا لجهودها في تعزيز التعاون والتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة من دول منتجة ومستهلكة، وقناعتها بأهمية الحوار الذي يتواكب مع التحولات التي تشهدها مختلف مجالات الطاقة.


ويعد مؤتمر الطاقة العربي، أحد النشاطات التي تنظمها منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

التعاون والتكامل الدول العربية العاصمة القطرية الدوحة المملكة العربية السعودية المنظمة العربية للتنمية الصناعية

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