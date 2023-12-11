البنك الصناعي والتجاري الصيني يصدر سندات خضراء بقيمة 50 مليار يوان

أصدر البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر مقرض في الصين، سندات خضراء بقيمة 50 مليار يوان (نحو 7.03 مليار دولار أمريكي) لدعم الصناعات الخضراء بالبلاد.

وسيتم توجيه هذه الأموال، بشكل رئيسي، إلى المشاريع الخضراء، مثل الحفاظ على الطاقة والحماية البيئية والإنتاج النظيف والطاقة النظيفة والتحديث الأخضر للبنية التحتية والخدمات الخضراء، بحسب البنك الصناعي والتجاري الصيني.

ذكر البنك الصناعي والتجاري الصيني أنه تم إصدار السندات واستقبالها بشكل جيد في سوق السندات بين البنوك.

إصدار سندات خضراء بقيمة 60 مليار يوان خلال العام الجاري

وأصدر البنك ما قيمته 60 مليار يوان من هذه السندات خلال العام الجاري لتسهيل التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون.